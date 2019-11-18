На Донеччині загибель активіста і дружини розслідують і як вбивство, і як самогубство

У справі загибелі відомого активіста з Курахового та його дружини поліція розглядає дві версії – умисне вбивство або самогубство. Про це йдеться у відповіді Волноваської місцевої прокуратури на інформаційний запит Радіо Свобода щодо загибелі Руслана і Надії Лубінських.

Досі тривають низка експертиз у справі – молекулярно-генетична, вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу, дактилоскопічна і комп’ютерно-технічна, зазначають у прокуратурі.

«За фактом цього кримінального правопорушення слідчим відділом Маріїнського відділення поліції Волноваського ВП Головного управління Національної поліції в Донецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050690000948 від 05.10.2019 за пунктами 1 і 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. На теперішні час у кримінальному провадженні триває проведення судово-медичної експертизи, судової молекулярно-генетичної експертизи, експертизи вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу, судової вибухово-технічної експертизи, дактилоскопічної експертизи, комп’ютерно-технічних експертиз», – йдеться у відповіді керівника прокуратури Дмитра Шевченка.

Як уточнює Шевченко в листі, орган досудового розслідування розглядає дві версії злочину: «умисне вбивство та самогубство».

Подружжя Руслан і Надія Лубінські загинули 5 жовтня від вибуху, ймовірно гранати. Чоловік очолював Мар’їнський районний центр соціальних служб, жінка – була завучем в курахівській гімназії Донецької області. В 2014-2015 роках Руслан Лубінський активно допомагав військовим, працював заступником міського голови.