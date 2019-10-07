(Друкуємо мовою оригіналу)

Недалеко от линии фронта, в Курахово Донецкой области, погибла семья – супруги Руслан и Надежда Лубинские. В их квартире произошел взрыв (гранаты или другого взрывного устройства) и оба погибли на месте. Он – глава районного центра социальных служб для семьи, она – завуч кураховской гимназии. Полиция тут же озвучила версию: произошла сцена ревности, и муж подорвал гранату, убив себя и жену. Среди местных жителей разошлась и альтернативная версия: якобы под дверь поставили анонимную посылку, которую хозяева занесли в квартиру. Правда, никаких ее подтверждений среди людей, близких к следствию или семье Лубинских, пока нет. Кто они – погибшие, и почему дело вызвало много вопросов в Марьинке и Курахово?

5 октября в Курахово Донецкого района погибли Руслан Лубинский и его жена Надежда. По официальной информации – от взрыва гранаты. Полиция открыла дело об убийстве, рассматривает также версию самоубийства. По предварительным данным правоохранителей, причина гибели – ревность.

На месте работали взрывотехники, полиция и спасатели – в квартире обнаружили остатки гранаты РГО. Граната эта давно в армии не используется, когда-то – широко применялась в Афганистане. Именно такую, опять же по официальной информации, использовали в теракте под парламентом в августе 2015 года.

Опрошенные Радио Донбасс Реалии знакомые погибшего характеризуют Руслана как спокойного уравновешенного человека. Одна из наших собеседниц должна была встретиться с ним после выходных, о встрече они договаривались за несколько дней до гибели.

Волонтер Руслан и завуч Надежда

Лубинский возглавлял Марьинский районный центр социальных служб семьи, детей и молодежи. До этого он был заместителем предыдущего городского головы, возил помощь военным – линия фронта совсем рядом. Сын Лубинского прошел Майдан, служит в Вооруженных силах Украины. Об это сам Лубинский рассказывал в интервью Радио Свобода.

Жена Руслана, Надежда Лубинская, работала заместителем директора городской гимназии «Престиж». В 2017 году школа занимала третье место в Донецкой области, входила в 200 лучших школ Украины. Сама Лубинская в мае 2014 года, как нам рассказали активисты, не дала провести в школе так называемый «референдум» про создание «ДНР» – закрыв школу, она уехала с ключами из Курахово. Открыть в школе «избирательный участок» благодаря этому не удалось, говорят активисты.

Радио Донбасс Реалии показало фотографии с места трагедии нескольким экспертам (редакция не публикует их по этическим соображениям – ред.). Один из специалистов, бывший сотрудник уголовного розыска, обозначил три направления взрывной волны. На гранату это непохоже, говорит он, даже на РГО.

«Может быть взрыв самодельного взрывного устройства, в котором были части РГО. Взрыв довольно мощный тройного направления – два эпицентра ушло в потолок, один – в сторону», – говорит бывший следователь.

Другой эксперт, инструктор по саперному делу, сказал, что это действительно могла быть граната РГО или РГН (оборонительная/наступательная, незначительно отличаются количеством взрывчатки), либо – что-то сильнее, но точно не гранаты Ф-1 и не РГД, которые стоят на вооружении армии. По словам эксперта, эпицентр взрыва виден хорошо.

«Обычно после таких гранат выживают, – говорит собеседник. – Но взрывчатка там повышенной мощности, это гексоген, а не тротил, как в Ф-1. 100 грамм гексогена несут действительно сильные разрушения». Однако, он акцентирует: чтобы привести гранату РГО/РГН в боевое состояние, нужно больше времени – поэтому версия с самовзрывом ему кажется нереальной. Точно определят боеприпас взрывотехники: по осколкам. Если мелкие – это РГО, если крупнее – то что-то другое, говорит специалист. В социальных сетях местные жители также пишут, что в день взрыва Лубинский с женой получили анонимную посылку – под дверь положили коробку якобы с подарком. 5 октября в Украине как раз отмечали день учителя.

Руслан хотел возглавить военно-гражданскую администрацию через Lift

Руслан Лубинский имел четкую общественную позицию, говорят местные активисты, был настроен проукраински и был патриотом. Бывший военнослужащий, который был знаком с Русланом, заявил, что многие из местной власти его не любили. Он также утверждает, что бывший заместитель городского головы практически не употреблял алкоголь в связи с проблемами со здоровьем, а на фото полиции с места происшествия можно увидеть несколько откупоренных бутылок со спиртным.

Радио Донбасс Реалии также рассказали, что Лубинский хотел стать главой местной военно-гражданской районной администрации. Туда входит три населенных пункта – Красногоровка, Курахово и Марьинка. В августе глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко призвал всех желающих подавать свои кандидатуры через систему LIFT.

Предыдущий глава Марьинской администрации Владимир Мороз стал народным депутатом – он баллотировался от партии «Оппозиционный блок – За жизнь» и победил на выборах в 59-м избирательном округе. Он возглавлял район с 2014 года. Лубинский, будучи директором центра социальных служб, был его подчиненным. Погибший по нашей информации подавался на должность главы района, прошел тестирование и ожидал собеседования, а затем проверки на полиграфе.

Месяц назад в пожаре погибла еще одна возможная кандидат в главы района

Лубинский стал не первым возможным кандидатом на пост главы района, который погиб в последнее время. 25 сентября в Красногоровке в пожаре погибла Ирина Шавкун – она также работала в Марьинской администрации. Судя по декларациям, в 2016 году занималась обращениями граждан, в 2019-м – строительством. Знакомые говорят, что Шавкун делилась с ними планами подать свою кандидатуру на пост главы района.

Свидетели рассказали, что Ирина приехала домой после празднования дня рождения – на празднике она не пила, друзья были из религиозной семьи. Приехала она около 23:00, а уже через полтора часа пожарные закончили тушить возгорание в квартире. На теле погибшей нашли ожоги, а экспертиза показала, что причиной смерть стал ожог дыхательных путей. По предварительным данным, причиной пожара стала неправильная эксплуатация электробогревателя. При этом согласно информации источников Радио Донбасс Реалии, сам обогреватель не пострадал. Балкон не был изнутри закрыт на щеколду, через него сотрудники ГСЧС и проникли в квартиру на втором этаже, а вот дверь была закрыта изнутри и заблокирована вторым ключом. То есть у погибшей был путь для эвакуации.

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Все, чем оперирует пока следствие по поводу гибели Лубинских, – это версии. Начальник следственного отделения Марьинского отделения полиции Лариса Галич уточнила кураховскому изданию kuma.city, что впереди – экспертизы, которые могут занять несколько месяцев.

«Экспертизы назначены, ждем результатов. Целый ряд – взрывотехническая, криминалистическая, медицинская, химическая», – сказала следователь.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ: