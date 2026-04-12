ОГП: на Харківщині російські військові розстріляли чотирьох українських полонених

Сили РФ 11 квітня розстріляли чотирьох українських військовополонених поблизу населеного пункту Ветеринарне у Харківській області, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора (ОГП).

«За даними слідства, 11 квітня поблизу населеного пункту Ветеринарне Харківської області військовослужбовці збройних сил РФ, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, вбили українських військовополонених. Встановлено, що окупанти зайшли на позиції, взяли у полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ, після чого умисно розстріляли їх з автоматичної зброї», – повідомили у ГПУ.

У відомстві кажуть, що за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України – жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їх загибель.

Офіс генерального прокурора повідомляв у травні 2025 року, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення розслідують 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства 268 полонених російськими військовими.

Читайте також: ОГП фіксує розстріл українського полоненого на Сіверському напрямку

Управління ООН з прав людини задокументувало достовірні свідчення щодо страти щонайменше 35 українських військовополонених. Про це йдеться у звіті організації, оприлюдненому 30 червня.

Повідомлення про вбивства, тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно. У жовтні 2024 року американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що спостерігає збільшення кількості страт російськими військовими українських військовополонених, і наголошував, що російські командири, ймовірно, «потурають, заохочують або прямо наказують» здійснювати розстріли.