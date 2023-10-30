Розвідка Британії прокоментувала спроби РФ залучити жінок до бойових дій

Розвідка Великої Британії звернула увагу на те, що підтримувана державою російська приватна військова компанія вперше намагається залучити жінок до бойових дій в Україні.

«Недавні рекламні оголошення в соціальних мережах закликали жінок приєднатися до батальйону «Борз», який входить до складу російської ПВК «Редут», щоб працювати снайперами й операторами безпілотних літальних апаратів. Ймовірно, «Редут» безпосередньо спонсорується Головним розвідувальним управлінням Росії», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що в березні 2023 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Україні дислоковано 1100 жінок, що дорівнює лише приблизно 0,3 відсотка сил РФ.

«Як зазначається в рекламному оголошенні «Редут», наразі вони в основному виконують функції медичної підтримки та обслуговування громадського харчування. Залишається незрозумілим, чи спробують офіційні сили оборони Росії відкрити більше бойових ролей для жінок», – зауважили в розвідці.

«Під час поточного конфлікту жінки рідко брали участь у боях на передовій у проросійських силах; проте під час Другої світової війни в радянських військах існувала сильна традиція жінок-снайперів та інших жіночих бойових підрозділів», – йдеться в повідомленні.

Раніше цього місяця про те, що приватна військова компанія «Редут», підконтрольна Міністерству оборони РФ, оголосила набір жінок на бойові спеціальності до добровольчого батальйону «Борз» для участі у війні проти України, писало видання «Важные истории», яке виявило відповідне оголошення у російській соціальній мережі «ВКонтакте».

Потенційним найманкам пропонують контракт на пів року із зарплатою від 220 тисяч рублів (це близько 2200 доларів). Якщо у кандидаток немає навичок поводження зі зброєю, їм обіцяють місяць підготовки та навчання в окупованому Донецьку. За поранення на фронті належить виплата від одного до трьох мільйонів рублів, за смерть – пʼять мільйонів рублів. Після закінчення контракту надається статус ветерана бойових дій.

Батальйоном «Борз» командує уродженець української Волновахи Дмитро Зіпір із позивним Борз, якого спецслужби України повʼязують із так званим «міністерством держбезпеки» угруповання «ДНР». Спочатку назву «Борз» (у перекладі з чеченської – вовк) мав полк спецпризначення Ічкерії під командуванням Руслана Гелаєва, який воював проти російських військ під час воєн у Чечні.