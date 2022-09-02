Навчання не допомогли Росії проводити складні операції, це показала війна в Україні – розвідка Британії

Війна в Україні показала, що військові навчання, такі як «Восток-22», не змогли забезпечити здатність російських військових проводити складні операції, заявляють у Міністерстві оборони Росії з посиланням на дані своєї розвідки.



«Росія публічно заявляла, що (у навчаннях) візьмуть участь 50 000 військових, однак навряд чи цього року буде активно задіяно понад 15 000 військовослужбовців. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях «Восток» у 2018 році. Військові дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як «Восток», не змогли забезпечити здатність військових проводити широкомасштабні, складні операції», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в твіттері.



У британській розвідці зауважують, що подібні заходи «спрямовані насамперед на те, щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію».



Незважаючи на війну в Україні, 1 вересня російські військові розпочали щорічні масштабні навчання «Восток-22». До них залучені сили з Китаю, Індії, Лаосу, Монголії, Нікарагуа, Сирії та кількох колишніх радянських країн.



Навчання «Восток-2022» проходять у різних точках Далекого Сходу Росії та в Японському морі, у них задіяно понад 50 тисяч військовослужбовців, понад 5 тисяч одиниць озброєння, у тому числі 140 літаків і 60 бойових кораблів, повідомили в Міноборони РФ. Ці навчання мають завершитися 7 вересня.