Армія РФ зміцнює оборонні укріплення на Запоріжжі. Британська розвідка пояснила причину

Російська армія здійснює укріплення оборонних позицій у Запорізькій області, бо великий український прорив у цій ділянці фронту серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського «наземного мосту», що з’єднує Ростовську область Росії та окупований нею український Крим. Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки

Водночас успіх України в Луганську ще більше підірве оголошену військову мету Росії «звільнити» Донбас, вказують у бритвнській розвідці.

«Рішення про протидію якій із цих загроз віддати перевагу, ймовірно, є однією з головних дилем для російських планувальників», – йдеться в повідомленні.

Наразі, каже британська сторона, триває будівництво оборонних укріплень у Запорізькій та Луганській областях та перекидання туди російського особового складу.

«Попри нинішній оперативний фокус у центрі Донбасу, Росія, як і раніше, стурбована охороною крайніх ділянок своєї розширеної лінії фронту», – вказує британська розвідка.

Секретар РНБО Олексій Данілов днями заявив, що очікування російської армії щодо здійснення великого наступу на війні в Україні не справджуються. Хоча, за його словами, і без оголошення, цей наступ вже триває.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», додали у ГУР.