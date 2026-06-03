РПЦ відправила митрополита Іларіона до Бразилії – після затримання в Чехії

Московський патріархат випустив заяву, в якій оголосив, що митрополит Іларіон «з об’єктивних обставин не може служити у Карлових Варах у Чехії», і тому його тепер направляють на служіння до Південно-Американської єпархії.

Південно-Американська єпархія – єпархія Російської православної церкви за кордоном (МП) у Південній Америці з номінальною кафедрою у столиці Венесуели Каракасі. Проте фактичне місце перебування правлячого архієрея – столиця Аргентини Буенос-Айрес.

«Вам визначається місцем служіння храм святих апостолів Петра і Павла в місті Санта-Роза, Бразилія, а також храм святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова в місті Кампіна-дас-Місойнс, Бразилія, де Вам і належить перебувати», – йдеться у спеціальному указі патріарха РПЦ Кирила.

30 травня митрополит Російської православної церкви Іларіон (у миру – Григорій Алфєєв) повернувся до Росії після затримання в Чехії за підозрою у зберіганні наркотиків. 24 травня чеська поліція затримала Іларіона і його водія після того, як в автомобілі виявили контейнери з речовиною білого кольору. Через два дні обох звільнили без звинувачень, але розслідування триває.

Сам Іларіон відкидає причетність до незаконного зберігання наркотиків. За його словами, в останні місяці він отримував анонімні погрози з вимогою залишити місце служіння в Чехії. Російське МЗС назвало подію «зрежисованою провокацією» і викликало тимчасового повіреного у справах Чехії для пояснень.

Митрополит Іларіон раніше багато років очолював відділ зовнішніх зв’язків Московського патріархату і вважався одним із найбільш наближених до патріарха Кирила. У 2022 році він, як повідомлялося, був відправлений до Угорщини. Після скандалу, пов’язаного у тому числі зі звинуваченнями у домаганнях, Іларіон був відправлений «на спокій». Місцем його служіння було визначено храм святих Петра й Павла у Карлових Варах. У курортному місті на заході Чехії живе чимало вихідців із Росії та інших країн колишнього СРСР.