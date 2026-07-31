Колишня очільниця RT France нарікає, що Франція заморозила її активи

Колишня головна редакторка RT France Ксенія Федорова заявила, що влада Франції заморозила її активи. Про це вона написала у соціальній мережі X.

Раніше представники поліції Парижа передали її адвокату постанову про депортацію. У документі йдеться, що «її поведінка підриває фундаментальні інтереси держави», а її присутність на французькій землі «є, з цієї причини, особливо серйозною і актуальною загрозою громадському порядку».

Федорова повідомила, що оскаржуватиме рішення французької влади. Вона вважає, що це «цілком нова форма політичного тиску, яка має єдину мету – цензуру думок, що не відповідають офіційній лінії».

На початку лютого 2022 року французький медіарегулятор Arcom розпочав розслідування щодо RT France, а в січні 2023 року влада країни заблокувала банківський рахунок російського телеканалу, після цього Федорова заявила про припинення його роботи.

Сама вона залишилася у Франції та влаштувалася на правоконсервативний телеканал CNews, де, за даними місцевих медіа, продовжувала «відтворювати тези російських державних медіа». Федорова пише, що вона також виступала на радіостанції Europe 1 і публікувалася в JDNews.