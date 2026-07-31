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Новини | Міжнародні

Колишня очільниця RT France нарікає, що Франція заморозила її активи

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Колишня головна редакторка RT France Ксенія Федорова
Колишня головна редакторка RT France Ксенія Федорова

Колишня головна редакторка RT France Ксенія Федорова заявила, що влада Франції заморозила її активи. Про це вона написала у соціальній мережі X.

Раніше представники поліції Парижа передали її адвокату постанову про депортацію. У документі йдеться, що «її поведінка підриває фундаментальні інтереси держави», а її присутність на французькій землі «є, з цієї причини, особливо серйозною і актуальною загрозою громадському порядку».

Федорова повідомила, що оскаржуватиме рішення французької влади. Вона вважає, що це «цілком нова форма політичного тиску, яка має єдину мету – цензуру думок, що не відповідають офіційній лінії».

На початку лютого 2022 року французький медіарегулятор Arcom розпочав розслідування щодо RT France, а в січні 2023 року влада країни заблокувала банківський рахунок російського телеканалу, після цього Федорова заявила про припинення його роботи.

Сама вона залишилася у Франції та влаштувалася на правоконсервативний телеканал CNews, де, за даними місцевих медіа, продовжувала «відтворювати тези російських державних медіа». Федорова пише, що вона також виступала на радіостанції Europe 1 і публікувалася в JDNews.

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