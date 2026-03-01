Держдеп: Рубіо скасував свій візит до Ізраїлю на початку березня

Держсекретар США Марко Рубіо скасував свій візит до Ізраїлю на початку березня, повідомив Державний департамент США.

«Через поточні обставини міністр Рубіо не поїде до Ізраїлю 2 березня», – йдеться у повідомленні.

Очікувалося, що Марко Рубіо відвідає Ізраїль 2-3 березня.

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю. Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.