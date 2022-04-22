Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Рубіжному і Попасній станції екстреної медичної допомоги зруйновано вщент – Гайдай

Рубіжанську та Попаснянську станції екстреної медичної допомоги зруйновано вщент, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Руйнувань від ворожих обстрілів зазнали такі підстанції ЕМД: Сєвєродонецька - пряме влучання у гаражні бокси та на територію підрозділу; Верхнянська (район ГТВ, Лисичанськ) – пряме влучання; Карбонітська – пряме влучання на територію. Рубіжанську та Попаснянську станції зруйновано вщент», – написав він у телеграмі.

Гайдай додав, що, попри відсутність нормальних умов, зв’язку, електро- та водопостачання, парамедики залишаються на робочих місцях та виїжджають на виклики по усій території Луганської області, де це ще можливо.

Станом на 22 квітня, за даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому і Таврійському напрямках російські загарбники протягом доби активізували бойові дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG