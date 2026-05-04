Колишній мер Нью-Йорка Джуліані перебуває у лікарні в «критичному стані»

Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані перебуває у лікарні в «критичному, але стабільному стані», повідомив його речник у неділю.



«Мер Джуліані – боєць, який з непохитною силою подолав усі випробування у своєму житті, і він бореться з такою ж силою зараз», – написав речник Тед Гудман у соцмережі X.

Він не уточнив, чому 81-річний чоловік перебуває в лікарні.

Президент США Дональд Трамп опублікував на Truth Social, що Джуліані є «справжнім воїном і найкращим мером в історії Нью-Йорка».

Джуліані працював адвокатом президента Дональда Трампа під час його спроб скасувати результати виборів 2020 року. Джуліані стикнувся з кримінальними звинуваченнями у двох штатах США та позовом про наклеп з боку членів виборчої комісії. Він заперечував будь-які правопорушення у цих кримінальних справах.

Зокрема, він перебував під слідством щодо його ділових відносин в Україні.

У листопаді 2025 року президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього адвоката Руді Джуліані та інших осіб, звинувачених у справі про фальсифікацію виборів 2020 року.

Руді Джуліані був мером Нью-Йорка з 1994 до 2001 року, зокрема під час нападу 11 вересня 2001 року.





