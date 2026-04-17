Румунія повідомила про ймовірне падіння російського дрона на її території

Російський дрон потрапив у повітряний простір Румунії в ході атаки на Україну вночі на 17 квітня, заявляє Міністерство оборони країни в п’ятницю.

За повідомленням, Національний військовий командний центр країни повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність оповіщення населення північної частини повіту Тулча.

Системи протиповітряної оборони Румунії зафіксували дві повітряних цілі, які виникли в прикордонній зоні. Одна з них увійшла в румунський повітряний простір, але радіолокаційний зв’язок з нею був втрачений за 16 кілометрів на південний схід від комуни Кілія-Веке, над безлюдною місцевістю.

«Команда Міністерства національної оборони готова вирушити сьогодні вранці на дослідницьку місію в цьому районі. Ми рішуче засуджуємо дії Російської Федерації, які ставлять під загрозу регіональну безпеку та є серйозним порушенням норм міжнародного права», – йдеться в заяві відомства.

Міноборони додає, що координує дії з відповідальними союзними та національними службами і готове вжити необхідних заходів для захисту території та населення Румунії.

За даними Повітряних сил України, російська армія протягом ночі запустла по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 172 ударних безпілотники. Пуски здійснювалися з російських областей та окупованого Криму, 147 безпілотників знешкодила протиовітряна оборона.