Парламент Румунії виніс вотум недовіри прозахідному уряду

У Румунії 5 травня політичні сили, які перебувають в опозиції, винесли вотум недовіри прозахідному консервативному уряду прем’єр-міністра Іліє Боложана, відкинувши таким чином його політику жорсткої економії і плани щодо продажу державних активів.

Питання про вотум недовіри ініціювала націоналістична популістська партія «Альянс за об’єднання румунів» (AUR) і Соціал-демократична партія (PSD), яка донедавна входила до коаліції Боложана.

Ініціатива отримала підтримку 281 члена Палати депутатів і Сенату, включаючи багатьох представників інших дрібніших ультраправих об’єднань, що значно перевищує необхідні 233 голоси. Партії PSD і AUR займають 219 місць в обох палатах.

Тепер президент країни Нікушор Дан має висунути кандидата на посаду прем’єр-міністра. Якщо парламент відхилить дві пропозиції поспіль, голова держави може розпустити його і призначити дострокові вибори.

Нещодавно Дан зазначив, що він не висуватиме кандидата від «антизахідної» партії AUR, яка вважається другою за величиною групою в парламенті після PSD. Іліє Боложан очолює правоцентристську «Національну ліберальну партію» (PNL).

Боложан очолив уряд Румунії у червні 2025 року. Його пріоритетною метою називалося оздоровлення державних фінансів. За рахунок підвищення податків і скасування субсидій йому вдалося скоротити дефіцит бюджету з 9,3% ВВП у 2024 році до 7,9% – у 2025-му. Однак у квітні PSD відкликала свою підтримку уряду через заходи жорсткої економії.