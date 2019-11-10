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10 листопада 2019, Київ 22:50
Новини | Міжнародні

На виборах у Румунії лідирує чинний президент, але буде другий тур – екзит-поли

Якщо жоден із кандидатів не набирає більше ніж 50% голосів у першому турі, 24 листопада має бути проведений другий тур

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На виборах президента Румунії лідирує чинний голова держави Клаус Йоганніс, представник владної Націонал-ліберальної партії, свідчать два екзит-поли. Згідно з даними опитувань, проведених на виході з виборчих дільниць, Йоганніс набирає близько 39% голосів виборців.

Колишня прем’єр-міністерка і лідерка Соціал-демократичної партії Віоріка Денчиле, яка втратила посаду в жовтні 2019 року, набирає 22% голосів виборців.

Голова правоцентристського «Союзу порятунку Румунії» Дан Барна, за даними екзит-полів, займає третє місце із близько 17% голосів.

Якщо жоден із кандидатів не набирає більше ніж 50% голосів у першому турі, 24 листопада має бути проведений другий тур голосування.

Як повідомило Центральне виборче бюро, активність виборців склала близько 48% із рекордно високою кількістю виборців, що голосували за кордоном – 660 тисяч, і яких не враховували екзит-поли.

Читайте також: Румунія перед виборами президента: чинний веде перед із відривом, решта борються за вихід у другий тур​

15 жовтня Йоганніс призначив прем’єр-міністром Румунії лідера правоцентристської Націонал-ліберальної партії (НЛП) Людовіка Орбана. Це сталося після того, як парламент висловив недовіру Денчиле.

Серед завдань нового уряду, який сформував Орбан, Йоганніс назвав організацію президентських виборів.

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