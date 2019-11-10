Вибори президента Румунії: виборчі дільниці почали роботу

У Румунії 10 листопада відкрилися виборчі дільниці для першого туру президентських виборів, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Останні опитування прогнозують, що більшість голосів і вихід у другий тур отримає чинний президент Клаус Йоханніс. Очікується, що ці вибори посилять позиції правлячої Націонал-ліберальної партії, яку Йоханніс очолював до президентства.

Голосування румунів за кордоном почалося два дні тому. Участь у виборах беруть 14 кандидатів, серед них – колишня прем’єр-міністерка та лідерка Соціал-демократичної партії Віоріка Денчиле, яка втратила посаду в жовтні 2019 року.

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За даними опитувань, Йоханніс отримає 40% голосів, тобто удвічі більше, ніж його найближчі за рейтингом опоненти – Денчиле і голова правоцентристського «Союзу порятунку Румунії» Дан Барна. Якщо жоден із кандидатів не отримає понад 50% виборців, другий тур відбудеться 24 листопада.

15 жовтня Йоханніс призначив прем’єр-міністром Румунії лідера правоцентристської Націонал-ліберальної партії (НЛП) Людовіка Орбана. Це сталося після того, як парламент висловив недовіру Денчиле.

Серед завдань нового уряду, який сформував Орбан, Йоханніс назвав організацію президентських виборів.