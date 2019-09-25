Зеленський зустрівся з президентом Румунії і прем’єр-міністром Норвегії у США

В Офісі президента України повідомили, що президент Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберґ.

За даними президентської канцелярії, з румунським лідером Зеленський домовився про обмін візитами найближчим часом і поговорили про співпрацю в енергетичній і торговельно-економічній сферах. З норвезькою главою уряду Зеленський говорив про залучення інвесторів з Норвегії до інфраструктурних і гуманітарних проектів з відновлення Донбасу, а також про розвиток альтернативної енергетики.

І під час розмови з Йоганнісом, і під час переговорів з Солберґ Зеленський подякував лідерам цих країн за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, повідомили в Офісі президента України.

Президент Володимир Зеленський перебуває із візитом у США, де встиг провести низку зустрічей, втім одна з найбільш очікуваних ще попереду –переговори з президентом США Дональдом Трампом.