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25 Вересень 2019, Київ 19:19
Новини | Політика

Зеленський зустрівся з президентом Румунії і прем’єр-міністром Норвегії у США

Президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у США

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В Офісі президента України повідомили, що президент Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберґ.

За даними президентської канцелярії, з румунським лідером Зеленський домовився про обмін візитами найближчим часом і поговорили про співпрацю в енергетичній і торговельно-економічній сферах. З норвезькою главою уряду Зеленський говорив про залучення інвесторів з Норвегії до інфраструктурних і гуманітарних проектів з відновлення Донбасу, а також про розвиток альтернативної енергетики.

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І під час розмови з Йоганнісом, і під час переговорів з Солберґ Зеленський подякував лідерам цих країн за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, повідомили в Офісі президента України.

Президент Володимир Зеленський перебуває із візитом у США, де встиг провести низку зустрічей, втім одна з найбільш очікуваних ще попереду –переговори з президентом США Дональдом Трампом.

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