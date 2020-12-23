Новий парламент Румунії затвердив прозахідний уряд

Румунські законодавці затвердили новий правоцентристський уряд прозахідної коаліції, очолюваний Флоріном Кицу, банкіром із отриманою в США освітою, колишнім міністром фінансів, який пообіцяв подолати коронавірусну кризу та економічні негаразди, які вона спричинила.

Близько 260 депутатів у новообраному парламенті проголосували за затвердження кабінету Кицу, 186 висловилися проти.

«Мій уряд матиме дві основні цілі: подолання кризи в галузі охорони здоров’я та повернення економіки на шлях розвитку», – заявив 48-річний Кицу у своїй промові перед обома палатами парламенту.

Незабаром після голосування новий кабінет склав присягу перед президентом Клаусом Йоханнісом.

Новий уряд запропонував амбіційну програму реформ, щоб пришвидшити будівництво необхідної транспортної інфраструктури, реформувати застарілу та охоплену корупцією мережу охорони здоров’я та зміцнити судову систему.