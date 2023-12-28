Румунія і Болгарія домовилися з Австрією про частковий вступ до Шенгенської зони

Румунія і Болгарія досягли угоди з Австрією про приєднання до Шенгенської зони з відкритими кордонами по повітрю і морю з березня 2024 року, а переговори про сухопутні кордони продовжаться в наступному році, повідомило Міністерство внутрішніх справ Румунії пізно ввечері 27 грудня.



Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку привітав часткову угоду про вступ.



«З березня румуни зможуть користуватися перевагами Шенгенської зони на повітряних і морських шляхах. Я переконаний, що в 2024 році ми завершимо переговори і щодо сухопутних кордонів», – сказав він.



Австрія виступила проти поширення безвізової Шенгенської зони на Румунію і Болгарію на зустрічі міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу рік тому, заявивши, що рівень нелегальної імміграції все ще залишається занадто високим і що обидві країни повинні зробити більше задля її запобігання, перш ніж приєднатися до Шенгену. Після того, як вони домовилися про посилення заходів безпеки на кордонах і заручилися підтримкою інших країн ЄС, Австрія частково поступилася, запропонувавши вступ в кілька етапів.

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До Шенгенської зони відкритих кордонів наразі входять 23 із 27 країн-членів блоку, а також Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн й Ісландія, які не входять до ЄС.