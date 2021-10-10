Авіакатастрофа у Росії: влада повідомляє про 16 загиблих

Жертвами авіакатастрофі у російській республіці Татарстан стали, за останніми даними влади, 16 людей.

Всього, як повідомляється, на борту літака перебували 22 людини, двоє пілотів та парашутисти місцевого аероклубу. Шістьом людям вдалося вижити у авіакатастрофі, вони у лікарні.

Як зазначають місцеві ЗМІ, розглядають три версії авіакатастрофи – відмова техніки, помилка пілотів, перевантаження літака.

Раніше агентство «Интерфакс» повідомляло про 19 загиблих внаслідок падіння літака одразу після злету.