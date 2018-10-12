У Росії в зіткненні мікроавтобуса з самоскидом загинули 11 осіб

У Росії в результаті зіткнення пасажирського мікроавтобуса і самоскида загинули 11 осіб, повідомляють у російському міністерстві з надзвичайних ситуацій.

ДТП сталося ввечері 11 жовтня у Чебоксарському районі Чувашії.

Загиблі – пасажири мікроавтобуса Fiat-Ducato, що слідував по маршруту з Канаша у Москву.

«Мікроавтобус зіткнувся з самоскидом Mercedes, який їхав назустріч. За попередніми даними МВС по Чувашії, водій вантажівки допустив виїзд на смугу зустрічного руху», – йдеться у повідомленні.

У салоні мікроавтобусу знаходилися 19 осіб. Вісім з них госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.