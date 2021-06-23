Посольство Росії у США закликає не проводити навчання Sea Breeze

23 квітня посольство Росії у США закликало «США та їхніх союзників» не проводити навчань у Чорному морі, заявивши, що вони «заохочують мілітаристські настрої Києва.

«Масштабність та явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні. Підвищують ризики ненавмисних інцидентів», – мовиться у повідомленні посольства у твітері.

У посольстві заявили, що проблеми, які виникають у регіоні держави, що в нього входять можуть вирішити «без «нав’язування» допомоги ззовні».

США наразі публічно не реагували на цю заяву російського посольства.

За словами командуючого ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, цьогорічні навчання Sea Breeze, які триватимуть з 28 червня до 10 липня, будуть наймасштабнішими за понад 20 років.

Спільні українсько-американські навчання Sea Breeze беруть початок з 1997 року у відповідності до «Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво у питаннях військових відносин між МО США та МО України», який був підписаний у 1993 році.