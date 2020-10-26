Внаслідок авіаударів Росії загинули десятки людей на північному заході Сирії

Згідно з повідомленнями, внаслідок аваударів Росії по табору на північному заході Сирії, підконтрольному підтримуваним Туреччиною бойовикам, загинули щонайменше 50 людей та поранено десятки інших.

Речник сирійських опозиційних угруповань звинуватив Росію в авіаударах 26 жовтня у провінції Ідліб, яку переважно контролюють повстанці. Ціллю росіян був військовий навчальний табір ісламістської групи «Файлак аль-Шам».

Сирійська обсерваторія з прав людини, яка базується у Британії, визначила кількість загиблих на рівні 78, майже 90 поранених. За підозрами правозахисників, авіаудар в районі на північний захід від міста Ідліб здійснила Росія, головний союзник президента Сирії Башара Асада у дев’ятирічній громадянській війні.

Коментарів Москви чи Анкари з цього приводу наразі немає.

Ймовірно, ця атака стала найсмертоноснішою в Ідлібі від початку перемир’я у березні.

Після оголошення про припинення вогню Туреччина заявляла, що залишає за собою право «помститися» проти будь-якої атаки сил, об’єднаних з Асадом.

У провінції Ідліб на північному заході Сирії – останній на захід від Євфрату території, контрольованій сирійською збройною опозицією, – з березня був оголошений режим перемир’я, про яке, після декількох тижнів кровопролитних боїв, в яких брала участь і турецька армія, домовилися в Москві президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тейїп Ердоган.

Росія в сирійському конфлікті виступає союзником Асада, а Туреччина підтримує його супротивників. Деякі угруповання опозиції, зокрема, джихадисти з визнаного у Росії терористичним угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам», заявили, що не визнають домовленостей Росії і Туреччини.