Новини | Міжнародні

Рютте повідомив дату й місце наступного саміту НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться 7 та 8 липня 2026 року в президентському комплексі Бештепе в столиці Туреччини Анкарі – про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте 19 серпня.

Він подякував Туреччині за проведення прийдешньої зустрічі.

Читайте також: Демонстрація підтримки, але жодних дій: розчарування України в Брюсселі та Гаазі

«Туреччина є сильним союзником НАТО понад 70 років, роблячи неоціненний внесок у нашу спільну безпеку. На нашому наступному саміті лідери продовжать робити НАТО сильнішим, справедливішим та більш смертоносним альянсом, готовим реагувати на критичні виклики нашій безпеці», – заявив він.

Вперше Туреччина приймала саміт НАТО в Стамбулі 2004 року.

Цьогорічнийсаміт альянсу відбувся в червні в Гаазі.

