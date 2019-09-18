Рябошапка звільнив заступницю генпрокурора, призначену Луценком

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Анжелу Стрижевську з посади свого заступника, повідомив 18 вересня сайт Генпрокуратури.
У повідомленні вказано, що Рябошапка підписав наказ про звільнення Стрижевської «керуючись статтею 9 Закону України «Про прокуратуру».
Ця стаття визначає повноваження генпрокурора, зокрема, призначення та звільнення підлеглих.
Стрижевська стала заступницею колишнього генерального прокурора Юрія Луценка в липні 2016 року.
У Генпрокуратурі нагадали, що раніше Рябошапка звільнив інших своїх заступників – головного військового прокурора Анатолія Матіоса, Юрія Севрука та Дмитра Сторожука.
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