Рябошапка звільнив заступницю генпрокурора, призначену Луценком

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Анжелу Стрижевську з посади свого заступника, повідомив 18 вересня сайт Генпрокуратури.

У повідомленні вказано, що Рябошапка підписав наказ про звільнення Стрижевської «керуючись статтею 9 Закону України «Про прокуратуру».

Ця стаття визначає повноваження генпрокурора, зокрема, призначення та звільнення підлеглих.

Стрижевська стала заступницею колишнього генерального прокурора Юрія Луценка в липні 2016 року.

У Генпрокуратурі нагадали, що раніше Рябошапка звільнив інших своїх заступників – головного військового прокурора Анатолія Матіоса, Юрія Севрука та Дмитра Сторожука.