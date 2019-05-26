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26 Травень 2019, Київ 18:01
Новини | Суспільство

Найбільший європейський лоукостер відкрив україномовну версію свого сайту

Найбільший європейський авіаперевізник, ірландський лоукостер Ryanair, розпочав свою роботу в Україні восени минулого року

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Найбільший європейський авіаперевізник, ірландський лоукостер Ryanair відкрив україномовну версію свого офіційного сайту.

«Українські громадяни отримали україномовну версію сайту найбільшого лоукостера Європи. Тепер планувати подорож до ЄС стане ще комфортніше. Українська мова – це не лише гарно, але й зручно», – написав 26 травня у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Найбільший європейський авіаперевізник, ірландський лоукостер Ryanair, розпочав свою роботу в Україні восени минулого року.

Найбільший європейський авіаперевізник вже в Україні – відео
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Найбільший європейський авіаперевізник вже в Україні – відео

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