Wizz Air планує відновити діяльність дочірньої компанії в Україні

Угорський лоукостер Wizz Air готовий відновити діяльність своєї дочірньої компанії в Україні. Про це розповів президент України Петро Порошенко на зустрічі з представниками авіакомпанії.

«Я дуже радий вашому рішенню повернутися назад в Україну. Я вважаю, що це дуже символічне рішення і воно характеризує ті зміни, які відбулися за останні чотири роки в Україні», – зазначив президент.

Порошенко додав, що динаміка ринку пасажироперевезень є позитивною. «Ми не тільки повернулися на довоєнні обсяги пасажиропотоку, але вони зросли на 30% у порівнянні з минулим роком», – сказав глава держави.

Він додав, що перспективним є і внутрішній український ринок авіаперевезень.

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«Цей ринок надзвичайно конкурентний. Ця конкуренція спонукає операторів ринку підвищувати якість послуг, знижувати ціни, а головне – тримати двері ЄС відкритими для простих українців, бо маршрути, які запропонувала Wizz Air, – це додаткові можливості відвідання інших, нових для українців країн ЄС», – підкреслив Порошенко.

Генеральний директор Wizz Air Джозеф Вараді зазначив, що компанія планує інвестувати 2,5 мільярдів доларів для збільшення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 і Airbus A321.

Wizz Air закрила дочірню структуру в Україні 2015 року, продовживши обслуговувати рейси з країни. Це рішення в керівництві авіакомпанії пояснили нестабільною ситуацією на сході України і девальвацією гривні.

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