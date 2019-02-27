Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Лютий 2019, Київ 21:09
Новини | Політика

Україна поділила з Росією квоти на вилов риби в Азовському морі – Держрибагенство

Восени минулого року відбувся протест проти проведення в Києві чергової сесії українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі

Дивитись коментарі

Державне агентство рибного господарства України підписало з відповідним відомством Росії протокол про поділ квот вилову риби в Азовському морі. Про це Держрибагенство повідомило у відповідь на запит проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Після тривалих консультацій з відповідними органами виконавчої влади було вирішено направити протокол підпису російській стороні дипломатичними каналами для того, щоб українські рибалки змогли і надалі здійснювати вилов водних біоресурсів в Азовському морі в рамках правового поля. Також спрямований на підпис протокол надає ряд переваг для України. Одна з таких – розподіл квоти вилову бичка в обсязі 9 тисяч тонн для України і 6 тисяч тонн для Російської Федерації... Протокол підписаний дипломатичними каналами», – повідомив голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.

За його словами, у відповідному протоколі сторін передбачене питання передачі затриманих рибалок одній зі сторін.

«Це має сприяти збільшенню рівня безпеки українських рибалок в ході здійснення ними господарської діяльності», – додав Бєлов.

Бойовий корабель Чорноморського флоту. Квітень 2018 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Війна затримань» на морі

У середині лютого з’явилася інформація про те, що Державне агентство рибного господарства України підписало з відповідним відомством Росії протокол про поділ квот вилову риби в Азовському морі.

Восени минулого року активісти і депутати завадили проведенню в Києві 30-ї сесії українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що засідання цієї комісії «не шкодить національній безпеці України».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG