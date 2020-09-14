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14 вересня 2020, Київ 23:52
Новини | Спорт

Теніс: Ястремська перемогла у першому колі турніру в Римі

Ястремська перемогла італійку Камілу Джорджі

Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла у першому колі турніру серії WTA Premier 5, який почався у Римі.

У першому колі Ястремська здолала італійку Камілу Джорджі – 7:5, 6:7, 6:4.

У наступному раунді друга ракетка України зустрінеться з американкою Амандою Анісімовою.

В одиночній сітці турніру Україну також представляє Еліна Світоліна. Вона отримала у Римі четвертий номер посіву і стартуватиме з другого кола матчем проти росіянки Анастасії Павлюченкової.

Світоліна та Ястремська також зіграють у парній сітці турніру. Завтра вони протистоятимуть румунському дуету Сімона Халеп – Моніка Нікулеску.

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