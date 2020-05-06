Столична влада каже, що після рейду ринків та МАФів майже не виявила порушень заходів через COVID-19

У Київміськадміністрації повідомили, що влада провелау столиці рейд щодо дотримання протиепідемічних вимог власниками МАФів та на ринках у зв’язку з дією заходів протидії COVID-19.

«Представники КМДА спільно з КП «Муніципальна охорона» провели рейд щодо дотримання протиепідемічних вимог МАФами, які продають «швидку» їжу та напої на виніс, а також ринками столиці. Під час рейду виявили роботу МАФів у парку Шевченка, але після короткої розмови, продавці зачинили кіоск. Будемо днями перевіряти, щоб вони не відновили роботу до завершення заборони на відвідування парків. Адже робота МАФів у місцях, що обмежені для відвідування, зокрема, у парках, – не допускається. Загалом тенденція непогана – власники МАФів інструктують продавців щодо протиепідемічних заходів, тому у більшості випадків порушень немає. Те саме стосується й ринків», – повідомив секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

У КМДА зазначили, що працювати можуть тільки МАФи, де приготування здійснюється всередині, без доступу споживачів, а продаж – через спеціально обладнане віконце видачі. Агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово – за умови забезпечення ними виконання низки протиепідемічних вимог, додали у мерії.

5 травня після перевірки 37 продовольчих ринків столиці щодо відповідності нормам роботи в умовах коронавірусу влада столиці офіційно дозволила відкритися першим трьох із них​, це «Деміївський» – у Голосіївському районі, «Маяк» – у Деснянському і «Базар на Лісовій». Сьогодні мали відкритися «Володимирський» та «Печерський» ринки.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. Тепер його планують продовжити до 22 травня, але з низкою послаблень.

За даними Мінекономіки, з 30 квітня в Україні є дозвіл на роботу продовольчих ринків, і станом на 7 травня в країні відновили роботу більше половини від кількості ринків (469 із 872).