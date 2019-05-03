Українська легкоатлетка виборола «бронзу» на змаганнях Діамантової ліги в Досі

Українська спортсменка Ганна Рижикова посіла третє місце в забігу на першому етапі змагань «Діамантова ліга» в Досі, Катар, повідомляє Національний комітет України.

Рижикова пробігла дистанцію 400 метрів із бар’єрами з результатом 54,82 секунди. Перше і друге місце посіли спортсменки від США – Даліла Мухаммад (53,61 секунди) та Ешлі Спенсер (54,72 секунди).

Серію змагань «Діамантова ліга» організовує Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій.

Очікується, що 3 травня в рамках цих змагань виступатимуть ще дві українки: Ярослава Магучіх у стрибках у висоту та Ольга Ляхова – забіг на 800 метрів.