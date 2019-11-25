Член С14, причетний до нападу на активістів у Дніпрі, виключений з руху

У Дніпрі член праворадикальної організації С14, причетний до нападу на активістів Владислава Мельничука та Вірослава Цуп’яка, виключений з руху. Про це Радіо Свобода повідомив представник С14 у Дніпрі Андрій Куліш.

Він підтвердив інформацію про причетність до інциденту двох членів організації, один із яких був ініціатором. Другий юнак, який піддався впливу, отримає «дисциплінарне покарання», сказав Андрій Куліш.

За його словами, окрім суперечки щодо організації заходу «Майдан: усна історія», мав місце особистий конфлікт.

«У руху не було жодного конфлікту з Владиславом Мельничуком. Ми засуджуємо цей випадок, тому що це неприпустимо між патріотами, українцями, тим більше в такий час. Це сталось без відома керівництва – і та розмова, і все інше. Мав місце ще й особистий конфлікт», – сказав Андрій Куліш.

На своїй сторінці у фейсбуці Владислав Мельничук заявив про причетність представників руху С14 до нападу на нього.

«Раніше я публічно запитав, чому «Суспільство майбутнього», що є політичним рухом активістів С14, ставить свій логотип на захід, що організовується громадськими організаціями. Представник С14 звинуватив мене в публічній критиці політичного руху та начебто в неналежній організації заходу. Коли діалог закінчився і представники С14 вийшов з приміщення, в кабінет увірвались п’ятеро людей у балаклавах та здійснили напад і побиття мене та Вірослава», – йдеться в дописі.

Апеляційний суд Києва раніше цього місяця залишив без задоволення скаргу «Громадського» у справі проти праворадикальної організації С14. Чинним залишається рішення Господарського суду Києві від 6 серпня, яким задоволено позов праворадикальної організації через публікацію «Громадського», у якій С14 характеризувалася як «неонацистська» організація. Тоді суд зобов’язав мовника спростувати інформацію шляхом публікації рішення суду та стягнути на користь С14 3,5 тисячі грн судового збору.

У березні 2019 року в своїй доповіді про права людини Державний департамент США звертав увагу на крайні праві організації в Україні, назвавши, зокрема, націоналістичні організації С14 і «Національний корпус» «групами ненависті».

У документі відзначається, що «члени націоналістичних груп ненависті, такі як C14 і «Національний корпус», вчиняли довільні затримання людей з очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювали напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти.