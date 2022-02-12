Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим – омбудсмен Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Україна офіційно визнала голову Виконавчого комітету Нацради реформ, експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні.

«Україна офіційно визнала Міхеїла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув'язненні. Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомила Денісова у фейсбуці.

Денісова зазначила, що визнання Саакашвілі потерпілим відбулося «з урахуванням того, що йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії».

Грузинські правоохоронні органи це поки не коментували.

У Грузії Міхеїл Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. Саакашвілі вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в’язнем. До Грузії з України Саакашвілі повернувся 29 вересня 2021 року – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня. Незабаром після затримання від розпочав голодування.

Саакашвілі наприкінці минулого року перевели до в’язниці міста Руставі з Горійського військового госпіталю, де він проходив реабілітацію після голодування. Адвокати тоді висловили занепокоєння щодо його здоров’я після транспортування.