Салліван в Ізраїлі з високопосадовцями обговорював Україну – Білий дім

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху та високопосадовцями обговорював Україну, повідомляє пресслужба Білого дому.

«Вони також обговорили Україну, а також розвиток оборонного партнерства між Росією та Іраном і його наслідки для безпеки в регіоні Близького Сходу», – йдеться у повідомленні.

Джейк Салліван перебуває з візитом в Ізраїлі 18-20 січня. До нього приєднався заступник помічника президента та координатор з Близького Сходу та Північної Африки Бретт Макгурк. Повідомляється, що в Єрусалимі Салліван зустрівся з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньяху, президентом Ісааком Герцогом і членами групи національної безпеки, включаючи міністра закордонних справ, міністра оборониа, міністра стратегічних питань, радника з національної безпеки, директора Моссаду та начальника штабу Армії оборони Ізраїлю.

Також сьогодні видання The Times of Israel повідомило, що глава МЗС Ізраїлю Елі Коен прийняв запрошення свого українського колеги відвідати Київ.