Пожежа на складі Wildberries у Самарській області РФ: з’явилось супутникове фото наслідків

Супутниковий знімок наслідків дводенної пожежі на складі Wildberries у Новосемейкіному Самарської області РФ оприлюднила російська служба Радіо Свобода.

За її підрахунками, з урахуванням сьогоднішнього удару по складу компанії в Ленінградській області, Україна вже знищила або пошкодила 16 об'єктів Wildberries.





2 серпня дрони атакували склад Wildberries у Самарській області РФ. У пресслужбі об'єднаної компанії RWB (Wildberries & Russ) тоді повідомляли, що через атаку на логістичному об'єкті в Самарській області виникла пожежа.

Атаки на російські логістичні об’єкти продовжуються з 18 липня. Ударів зазнали склади у Володимирській, Самарській, Волгоградській та Ленінградській областях.

За даними медіа, слідом за маркетплейсом Wildberries інші російські торговельні майданчики почали змінювати контракти з продавцями. Відтепер вони не компенсуватимуть вартість товарів, знищених під час атак на склади.

Компанія Wildberries першою внесла зміни до договорів, це сталося за 10 днів до перших ударів по її логістичних центрах. Платформа оновила свої правила 7 липня.



