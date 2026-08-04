У Росії атаки дронів зазнали склади Wildberries в Ленінградській області та Підмосков’ї

У Росії під Петербургом після атаки безпілотників горить склад Wildberries.

Про атаку на логістичний центр компанії в селищі Червоний Бір Ленінградської області повідомили українські моніторингові канали та місцева влада.



За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, під час атаки над областю збили 17 безпілотників.

«Є пошкодження у складській зоні Червоний Бір. Одна людина постраждала. Інформація уточнюється», – написав він.

У Підмосков’ї внаслідок атаки дронів загинули п’ятеро людей, ще шестеро постраждали, повідомив губернатор Андрій Воробйов. За його словами, основні наслідки зафіксовані у муніципальному окрузі Чехов.

«У промзоні Новосілок внаслідок влучення БПЛА сталося кілька загорянь. Найбільше – на складі, де відкрите займання вже ліквідовано. Також пошкоджено електропідстанцію та адміністративну будівлю. На місці продовжують працювати пожежні та всі оперативні служби», – написав він.

У селі Солнишкове уламки безпілотника пошкодили приватний будинок та машину.

У Новосілках розташовані два сортувальні центри Wildberries.

Міноборони Росії звітує про 320 збитих українських безпілотників над російськими областями та окупованим Кримом.

Українська сторона наразі цих заяв не коментувала.

Атаки на російські логістичні об’єкти продовжуються з 18 липня. Раніше під удари потрапили склади у Володимирській, Самарській та Волгоградській областях.

На тлі загроз маркетплейс Ozon почав екстрено переміщувати дорогі товари зі складів до пунктів видачі замовлень, щоб мінімізувати втрати. Страховики маркетплейсу вимагали розосередити цінні вантажі після укладання угоди про компенсацію збитків від атак. Компанія не коментує ситуацію публічно.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

За підрахунками агентства Bloomberg, з середини квітня по 13 липня ЗСУ атакували російські НПЗ близько 50 разів й уразили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ, а обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімуму більш ніж за два десятиліття.



