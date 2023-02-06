Зеленського запросили взяти участь у саміті ЄС

Президента України Володимира Зеленського запрошено взяти участь у саміті лідерів Європейського союзу, повідомив 6 лютого речник президента Європейської ради Шарля Мішеля у твітері.

Баренд Лейтс зазначив, що Зеленського запрошено «особисто взяти участь у майбутньому саміті».

Лейтс не сказав, коли Зеленський може прийняти запрошення, і уточнив, що жодної додаткової інформації не надаватимуть «з міркувань безпеки».

Наступний саміт ЄС запланований на 9-10 лютого у Брюсселі.

В Офісі президента поки не коментували запрошення на особисту участь у саміті ЄС і чи прийме його Зеленський.

Від початку російського вторгнення Зеленський лише раз покидав країну для візиту до США, і на звороті заїжджав до Польщі.