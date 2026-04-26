Президентка Молдови прибула в Україну і відвідає ЧАЕС разом із Зеленським

Президентка Молдови Мая Санду на своїй сторінці в фейсбуці розповіла, що приїхала в Україну для переговорів з Володимиром Зеленським та участі у заходах до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Президентка Молдови наголосила, що ця аварія показала світу, що «катастрофи не мають кордонів».

«Арка, зведена над забрудненим реактором, є доказом того, що країни можуть робити надзвичайні речі, коли діють разом. Сьогодні нам потрібні така сама єдність і рішучість – щоб захистити мир у Європі. Місце Республіки Молдова – поруч із тими, хто обирає будувати, а не руйнувати», – написала вона.

У неділю, 26 квітня, виповнюється 40 років від дня наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства, аварії на Чорнобильській АЕС.

«40 років тому світ зіткнувся з однією з найбільших ядерних катастроф – вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Назовні потрапила значна кількість радіоактивних речовин. Сотні тисяч людей роками долають наслідки тієї трагедії», – зазначив президент Володимир Зеленський.

За його словами, щоб стримати радіацію, над зруйнованим реактором побудували саркофаг. А пізніше більш ніж 40 країн закрили його безпечним конфайнментом, щоб не допустити нових катастроф.

У ніч на 26 квітня 1986 року, о 01:23, на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинної зали.







