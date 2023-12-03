Помер співавтор Акта проголошення незалежності України

Пішов із життя співавтор Акта проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк, йдеться в заяві Чернівецької обласної ради.

«На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк - перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, почесний громадянин міста Чернівці», – повідомили в облраді.

Леонтій Сандуляк був перший доктором медичних наук, професором із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де він народився.

Він був першим головою Чернівецької краєвої організації Народного руху України. Також він однин із засновників Народного руху України.

Крім того, Сандуляк був першим надзвичайним повноважним послом України в Румунії та співавтором Акта проголошення державної незалежності України.

Верховна Рада затвердила Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, грудневий референдум того ж року було проведено одночасно з першими виборами президента, на яких переміг Леонід Кравчук.