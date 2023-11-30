Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер помер у віці 100 років

У Сполучених Штатах 29 листопада помер колишній державний секретар і дипломат Генрі Кіссінджер. Про це повідомили американські медіа з посиланням на його консалтингову фірму.

Кіссінджер помер у своєму домі в штаті Коннектикут у віці 100 років.

Генрі Кіссінджера називають найбільш впливовим державним секретарем США після Другої світової війни. Він став радником президента Річарда Ніксона з питань національної безпеки у 1969 році. У 1973 році був призначений також держсекретарем США і поєднував обидві посади. Після відставки президента Ніксона у відставку він продовжував служити головою Держдепартаменту в адміністрації президента Джеральда Форда.

Саме в цей період Сполучені Штати зробили великі зовнішньополітичні кроки, що змінили хід холодної війни. Секретні переговори, проведені Кіссінджером у 1971 році, призвели до історичного візиту Річарда Ніксона до Пекіна та нормалізації відносин між США та Китаєм.

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Кісінджер був рішучим прихильником поліпшення відносин із Радянським Союзом. Його діалог із радянським керівництвом дав старт так званому процесу розрядки, під час якого було укладено перші великі американо-радянські угоди про контроль за ядерною зброєю.

Генрі Кісінджер зіграв ключову роль в організації та веденні багаторічних переговорів з Північним В’єтнамом, внаслідок яких американські війська були виведені з Південного В'єтнаму. Ці зусилля були відзначені Нобелівської премією миру. Війна тривала ще два роки і закінчилася поразкою союзної Сполучених Штатів Республіки В’єтнам.

У 2014 році Кіссінджер негативно поставився до засудження Заходом російської анексії Криму й критикував санкції щодо Росії.

26 травня 2022 року на економічному форумі в Давосі Кіссінджер порадив Україні віддати частину своїх територій Росії, чим викликав хвилю критики на свою адресу.

Щоправда, через деякий час, в липні 2022 році, він заявив, що помилявся і Україна не повинна поступатися своїми територіями. Навіть почав говорити про її членство в НАТО.

Буквально напередодні свого століття Кіссінджер знову озвучив ідею вступу України в НАТО.