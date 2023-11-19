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Колишня перша леді США Розалін Картер померла у віці 96 років

Джиммі та Розалін Картер у 2017 році
Джиммі та Розалін Картер у 2017 році

У своєму будинку в штаті Джорджія померла колишня перша леді Сполучених Штатів Розалін Картер – дружина 39-го президента Джиммі Картера. Про її смерть повідомила 19 листопада некомерційна організація Картерівського центру.

Картер було 96 років. Раніше цього року в неї діагностували деменцію.

Розалін Картер вважалася найближчою радницею свого чоловіка. На відміну від багатьох попередниць, вона брала участь в урядових засіданнях, зазначає Associated Press. Після того, як подружжя Картерів залишило Білий дім, вони присвятили себе гуманітарній сфері.

Розалін Картер поруч із Джиммі Картером у Нобелівському інституті, Осло, 2002 рік
Розалін Картер поруч із Джиммі Картером у Нобелівському інституті, Осло, 2002 рік

«Розалін – мій найкращий друг, ідеальне продовження мене, ймовірно, найвпливовіша людина в моєму житті», – говорив Джиммі Картер своїм помічникам під своєї каденції президента, яка тривала з 1977-го по 1981-й рік.

Самому Джиммі Картер зараз 99 років. Він рекордсмен із довголіття серед американських лідерів. У лютому цього року стало відомо, що Картер відмовився від медичної допомоги, щоб провести решту днів із сім’єю, отримуючи лише паліативну хоспісну допомогу. Останніми роками експрезидент лікувався від кількох захворювань, зокрема, меланоми.

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