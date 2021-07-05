Секрети подружнього життя 39-го президента США Джиммі Картера: 75 років шлюбу

7 липня 39-й президент США Джиммі Картер та колишня перша леді Елеонор Розалін святкуватимуть 75-у річницю весілля. «Це повноцінне партнерство», – цитує інтерв’ю AP із 96-річним Картером «Голос Америки».

39-й президент США Джиммі Картер часто каже, що найважливіше рішення у своєму житті він ухвалив не як глава держави, головнокомандувач або навіть як заступник командира атомного підводного човна на початку Холодної війни, а це було рішення одружитися влітку 1946 року на Елеонор Розалін Сміт.

Картер познайомився із Розалін Сміт у 1945 році.

«Мій найбільший секрет – поєднатись у шлюбі з тією людиною, з якою треба, якщо ви хочете, щоб ваш шлюб був довгим», – сказав Картер.

Він пройшов довгий шлях від моряка-підводника, згодом власника ферми з вирощування горіхів, і врешті до президента США.

Подружжя виховало чотирьох дітей, має дев’ять онуків і вісім правнуків. За своє довге спільне життя вони пройшли разом багато випробувань.

Секрети щасливого міцного шлюбу

«Кожен день між подружжям має бути примирення і спілкування», – сказав колишній президент.

«Ми не лягаємо спати, не уладнавши наявні розбіжності»

Картери обоє є ревними християни і разом читають Біблію щовечора. Вони роблять це вже багато років, навіть коли поїздки розлучали їх.

Треба шукати спільні інтереси. «Джиммі і я завжди шукаємо, чим ми можемо зайнятися разом», – розповіла Розалін.

«Водночас у кожної людини має бути свій простір», – наголосила Розалін Картер.

Хоча останнім часом 39-й президент США Джіммі Картер мав серйозні проблеми зі здоров’ям, подружжя Картерів продовжувало активну діяльність, зокрема, роботу на благодійному будівництві.