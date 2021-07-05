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Секрети подружнього життя 39-го президента США Джиммі Картера: 75 років шлюбу

Елеонор Розалін і Джиммі Картер 7 липня 2021 року відзначать 75 років подружнього життя

7 липня 39-й президент США Джиммі Картер та колишня перша леді Елеонор Розалін святкуватимуть 75-у річницю весілля. «Це повноцінне партнерство», – цитує інтерв’ю AP із 96-річним Картером «Голос Америки».

Президент США Джиммі Картер (праворуч) зустрічається із дисидентом, радянським генералом Петром Григоренком (ліворуч), який за свою правозахисну діяльність був засуджений в СРСР до каральної психіатрії, а потім позбавлений громадянства. Григоренко зміг виїхати до Сполучених Штатів. США, 1977 рік
Президент США Джиммі Картер (праворуч) зустрічається із дисидентом, радянським генералом Петром Григоренком (ліворуч), який за свою правозахисну діяльність був засуджений в СРСР до каральної психіатрії, а потім позбавлений громадянства. Григоренко зміг виїхати до Сполучених Штатів. США, 1977 рік

39-й президент США Джиммі Картер часто каже, що найважливіше рішення у своєму житті він ухвалив не як глава держави, головнокомандувач або навіть як заступник командира атомного підводного човна на початку Холодної війни, а це було рішення одружитися влітку 1946 року на Елеонор Розалін Сміт.

Картер познайомився із Розалін Сміт у 1945 році.

Елеонор Розалін Картер, дружина 39-го президента США Джиммі Картера. Вони побралися у 1946 році
Елеонор Розалін Картер, дружина 39-го президента США Джиммі Картера. Вони побралися у 1946 році

«Мій найбільший секрет – поєднатись у шлюбі з тією людиною, з якою треба, якщо ви хочете, щоб ваш шлюб був довгим», – сказав Картер.

Він пройшов довгий шлях від моряка-підводника, згодом власника ферми з вирощування горіхів, і врешті до президента США.

Перша леді Розалін Картер (ліворуч) у Музеї килимів у Тегерані під час президентського візиту в 1977 році до Ірану
Перша леді Розалін Картер (ліворуч) у Музеї килимів у Тегерані під час президентського візиту в 1977 році до Ірану

Подружжя виховало чотирьох дітей, має дев’ять онуків і вісім правнуків. За своє довге спільне життя вони пройшли разом багато випробувань.

Секрети щасливого міцного шлюбу

  • «Кожен день між подружжям має бути примирення і спілкування», – сказав колишній президент.
  • «Ми не лягаємо спати, не уладнавши наявні розбіжності»

Картери обоє є ревними християни і разом читають Біблію щовечора. Вони роблять це вже багато років, навіть коли поїздки розлучали їх.

Дебати під час президентських виборів у США: ліворуч – Джиммі Картер, праворуч Рональд Рейган. 28 жовтня 1980 року
Дебати під час президентських виборів у США: ліворуч – Джиммі Картер, праворуч Рональд Рейган. 28 жовтня 1980 року
  • Треба шукати спільні інтереси. «Джиммі і я завжди шукаємо, чим ми можемо зайнятися разом», – розповіла Розалін.
Джиммі Картер (праворуч) і італійський тенор, оперний співак Лучано Паваротті
Джиммі Картер (праворуч) і італійський тенор, оперний співак Лучано Паваротті
  • «Водночас у кожної людини має бути свій простір», – наголосила Розалін Картер.

Хоча останнім часом 39-й президент США Джіммі Картер мав серйозні проблеми зі здоров’ям, подружжя Картерів продовжувало активну діяльність, зокрема, роботу на благодійному будівництві.

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