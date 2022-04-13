Росія заявляє про запровадження санкцій щодо 398 конгресменів США

Росія заявляє про запровадження «дзеркальних» санкцій щодо 398 членів Палати представників Конгресу США.



«Вказані особи, у тому числі керівництво та голови комітетів нижньої палати американського Конгресу, вносяться до російського «стоп-листу» на постійній основі», – йдеться в заяві російського МЗС.

24 березня Сполучені Штати спільно з Європейським союзом та країнами «Групи семи» запровадили санкції проти депутатів Державної думи та оборонних підприємств Росії.

Під санкціями опинилися понад 600 фізичних та юридичних осіб. Серед них — голова «Сбербанку» Герман Греф, олігарх Геннадій Тимченко та його компанії, 17 членів правління «Совкомбанку» та 48 оборонних підприємств, які виробляють військову техніку, що використовується під час бойових дій в Україні.

Ці санкції США та союзники запровадили у відповідь на дії Росії в Україні.

В ООН станом на 12 квітня підтвердити загибель 1842 і поранення 2493 цивільних людей через війну Росії проти України. Про в організації зауважують, що реальні цифри є «значно вищими».