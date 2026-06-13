Зеленський запровадив санкції проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування санкцій проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів, йдеться на офіційному сайті Офісу глави держави.

«У цьому пакеті – компанії, які забезпечують конфіденційні канали зв’язку для окупантів і їхньої влади та доступ до інтернету на тимчасово окупованих територіях України для субʼєктів, які служать Росії. Також під санкції потрапили інтернет-провайдери, оператори супутникового зв'язку та компанії, що забезпечують транслювання російських телеканалів», – зазначено у повідомленні.

Серед підсанкційних компаній – «Луганські комунікації» та «Мобільні комунікаційні системи», які Росія використовує для поширення своїх наративів і брехні про ситуацію в Україні. Також санкції застосовані щодо федерального оператора супутникового та телекомунікаційного зв’язку «Амтел-Зв’язок», який забезпечує зв’язок, зокрема, для російської влади, та підприємства «Космічний зв'язок», яке забезпечує захищені канали зв’язку для ведення війни проти України.

«Будь-яка діяльність на тимчасово окупованих територіях України є незаконною. Компанії, які свідомо працюють на ТОТ та обслуговують окупаційну владу, стають токсичними для міжнародного бізнесу та фінансової системи. Саме тому Україна застосовує санкції, які мають зробити неможливою їхню діяльність не лише на тимчасово окупованих територіях, а й будь-де за межами Росії», – наголосив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Раніше, 30 травня, Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкцій з рішеннями Європейського Союзу стосовно ще ряду громадян РФ, Ірану і Судану та низки компаній, повідомила пресслужба Офісу президента.