Вслід за Британією США запровадили санкції проти двох росіян

Сполучені Штати запровадили нові санкції, пов’язані з кіберпростором, проти двох росіян, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.



Йдеться про двох росіян – Андрія Корінця і Руслана Перетятька.



Раніше Велика Британія запровадила санкції проти цих двох росіян за їхню причетність до Star Blizzard та їхню участь у підготовці фішингових кампаній, діяльність, яка призвела до несанкціонованого доступу, викрадення конфіденційних даних і яка була спрямована на підрив британських організацій. Лондон стверджує, що група Star Blizzard майже напевно підпорядковується ФСБ Росії.

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7 грудня британський уряд заявив, що Федеральна служба безпеки (ФСБ) стоїть за тривалими безуспішними спробами втручання в політичні процеси у Великій Британії. Повідомлялося, що об’єктами втручання є політики, державні службовці, журналісти, неурядові організації та інші організації громадянського суспільства.