Мінфін США запроваджує санкції проти іранської криптовалютної біржі

На тлі невизначеності протягом тижнів переговорів між Вашингтоном і Тегераном Міністерство фінансів США оголосило про нові серйозні санкції проти найбільшої в Ірані криптобіржі Nobitex.



У заяві від 2 червня говориться, що санкції націлені на Nobitex і три інші цифрові біржі. У ньому сказано, що Nobitex є каналом для транзакцій, пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції Ірану (КВІР).

«Поки економіка Ірану перебуває у вільному падінні, режим вирішив використовувати технології цифрових активів для власного корупційного порядку денного, включаючи уникнення санкцій та виведення багатства з країни», – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.



Нещодавнє розслідування Reuters висвітлило роль Nobitex у створенні того, що інформаційне агентство назвало «паралельною фінансовою системою», що обслуговує КВІР та центральний банк.



Голова Nobitex Амір Хоссейн Рад та інші високопоставлені представники також були особисто санкціоновані Міністерством фінансів США.



У заяві йдеться, що на Nobitex припадало понад 50 відсотків усіх іранських «припливів активів» у 2025 році.



