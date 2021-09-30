Експрезидента Франції Саркозі засудили до року домашнього арешту

Суд у Франції визнав колишнього президента країни Ніколя Саркозі винним у кримінальній справі про нелегальне фінансування його виборчої кампанії в 2012 році і засудив його до року позбавлення волі. Суд ухвалив, що він може відбути покарання вдома з електронним браслетом.

За даними слідства, Саркозі під час президентської кампанії витратив приблизно вдвічі більше, ніж дозволено законом, перевищивши ліміт витрат на 22 мільйони євро, а потім шляхом бухгалтерських махінацій намагався замаскувати перевитрати.

Саркозі, якого не було на оголошенні вироку в суді, заперечує провину, заявляючи, що не займався фінансами своєї кампанії і не знав про перевитрату.

Адвокат колишнього президента вже заявив, що той подасть апеляцію.

Навесні Саркозі був визнаний винним у ще одній справі, пов’язаній зі спробою підкупу співробітника касаційного суду, від якого експрезидент намагався отримати інформацію про розслідування нелегального фінансування своєї президентської кампанії.

Його засудили до року ув’язнення і ще двох років – умовно. Проте експрезидент оскаржив вирок і не перебуває у в’язниці.

Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року.