Помер президент Європарламенту Давід Сассолі

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі помер у віці 65 років, повідомив його речник.

Сассолі помер вранці 11 січня у лікарні в італійському муніципалітеті Авіано, повідомив речник Роберто Куйо.

10 січня Європарламент підтвердив, що італійський лівоцентристський політик перебуває в лікарні в Італії з 26 грудня.

У заяві йшлося про те, що «госпіталізація була необхідна у зв’язку з серйозним ускладненням через дисфункцію імунної системи».

Сассолі був депутатом Європарламенту з 2009 року.

У 2019-му його обрали головою Європарламенту після того, як його кандидатуру запропонувала група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів. Його термін президентства мав закінчитися цього місяця.