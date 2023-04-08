Залужний показав польські САУ «Краб», які «успішно виконують бойові завдання на фронті»

Польські самохідні гаубиці «Краб» добре показали себе під час бойових дій, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Наші воїни швидко опанували західну техніку, більше того – мають досвід, який є цінним для партнерів і виробників озброєння», – написав Залужний у фейсбуці 8 квітня.

Він процитував військовослужбовця ЗСУ Володимира: «Самохідна артилерійська установка «Краб» добре показала себе і в швидкості наведення, і в дальності стрільби. Ми вивчили ресурс та можливості цих машин і надаємо виробникам пропозиції для їх удосконалення».

Ще на початку червня 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про готовність самохідних артилерійських установок «Краб», які Україна отримала від Польщі, до виконання завдань на фронті. Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що польські САУ успішно працюють в боях на передовій.



САУ «Краб» – це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину.