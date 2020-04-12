Саудівська Аравія продовжила комендантську годину на невизначений термін

Король Саудівської Аравії Салман схвалив рішення про продовження комендантської години в країні на невизначений термін. Як оголосило 12 квітня державне агентство новин SPA, обмеження продовжили до подальших розпоряджень через поширення коронавірусу.

Рішення про запровадження комендантської години саудівський король спочатку ухвалив наприкінці березня. Дія обмежень мала завершитися 13 квітня. Спочатку йшлося про нічну комендантську годину, але минулого тижня влада запровадила 24-годинні обмеження в Ер-Ріяді й інших великих містах.

Жителям дозволено залишати свої будинки лише за нагальної потреби і від 6:00 до 15:00.

У країні також заборонені поїздки між 13 регіонами королівства.

У Мецці і Медині також діє цілодобова комендантська година, і ці ісламські святині вже кілька тижнів закриті для відвідувачів.

Влада Саудівської Аравії також закрила кордони для іноземців.