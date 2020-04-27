У Саудівській Аравії скасували страту за злочини, скоєні неповнолітніми

У Саудівській Аравії скасували смертну кару за злочини, скоєні неповнолітніми. Це рішення ухвалили після скасування минулого тижня покарання батогами.

Такі зміни пов'язують із прагненням влади послабити міжнародну критику Ер-Ріяда за порушення прав людини.

Про скасування смертної кари для тих, хто був звинувачений у злочинах, скоєних у віці до 18 років, оголосив голова державної комісії з прав людини Аввад Алаввад, зачитавши королівський указ.

Згідно з волею короля, відтепер, замість страти, засуджені будуть відбувати покарання у в'язниці для неповнолітніх, а терміни їх утримання за ґратами не перевищуватимуть десяти років.

Оприлюднений декрет, як очікується, врятує життя щонайменше шести молодих шиїтів, які досі очікували в ув'язненні виконання смертного вироку. Вони були звинувачені в участі в антиурядових демонстраціях під час «Арабської весни». Кожен із шістьох був тоді неповнолітнім.

Минулого року експерти ООН з прав людини виступили із закликом до Саудівської Аравії скасувати вже заплановану страту шістьох засуджених.

Як пишуть західні ЗМІ, проведені зміни відображають позицію крон-принца Мохаммеда бін Салмана, який розпочав модернізацію ультраконсервативної судової системи, яка багато в чому дотримується принципів фундаменталізму в ваххабітському ісламі.